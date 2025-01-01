K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 28: Die lebende Tote
22 Min.Ab 12
Leichenfund in einem abgelegenen Waldstück. Das Opfer: eine junge Frau, ihre Identität: unbekannt. Die Obduktion soll erste Erkenntnisse zur Todesursache bringen. In der Gerichtsmedizin dann der Schock - das Kühlfach, in dem die Leiche liegt, ist leer, die Frau unauffindbar. Die Kommissare vom K11 starten eine aufwändige Suchaktion ...
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© SAT.1