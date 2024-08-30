K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 34: Mord in Serie
20 Min.Folge vom 30.08.2024Ab 12
Richard Habermann wurde vor zwei Monaten in die geschlossene Psychiatrie eingewiesen. Er soll drei Frauen auf bestialische Weise umgebracht haben. Jetzt gibt es ein neues Opfer: Eine junge Frau wurde auf die gleiche Weise ermordet wie die Frauen zuvor, ihre Leichen auf perverse Weise wie Engel drapiert. Konnte der Psychopath unbemerkt aus der Anstalt entkommen oder haben die Kommissare den Falschen erwischt?
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
12Gewalt
