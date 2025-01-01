Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Der geächtete Nachbar

SAT.1Staffel 10Folge 38
Der geächtete Nachbar

Der geächtete NachbarJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 38: Der geächtete Nachbar

22 Min.Ab 12

Die Eltern der vermissten 16-jährigen Isabell leiden Höllenqualen. Für sie steht der Täter fest: ihr Nachbar. Dieser soll vor vier Jahren eine seiner Schülerinnen sexuell missbraucht haben. Dann der Schock: Das Mädchen hat heimlich Nachhilfe bei dem Mann genommen. Ist Isabell das Opfer ihres Nachbarn geworden?

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 12 Staffeln und Folgen