Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Liebe, die den Atem raubt

SAT.1Staffel 10Folge 49
Liebe, die den Atem raubt

Liebe, die den Atem raubtJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 49: Liebe, die den Atem raubt

23 Min.Ab 12

Kommissarin Alexandra Rietz findet am Seeufer die Leiche einer jungen Frau - erstickt mit einer Plastiktüte und halbnackt. Das Sperma mehrerer Männer wird bei ihr sichergestellt. Mit der Unterstützung von Kommissar Grass will Alexandra Rietz um jeden Preis herausfinden, was der jungen Frau in der kalten Winternacht passiert ist.

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 12 Staffeln und Folgen