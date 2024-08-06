K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 50: Liebes-Yoga
22 Min.Folge vom 06.08.2024Ab 12
Tatort Yoga-Studio: Die Inhaberin wird nach einem abendlichen Kurs von einem maskierten Täter vergewaltigt. Die Frau hat nach der Tat keine Erinnerung mehr, denn sie wurde zuvor mit K.O.-Tropfen betäubt. Die Kommissare tappen im Dunkeln. Zwei Tage später schlägt der Täter erneut zu - am gleichen Ort auf gleiche Art und Weise. Kommissarin Alexandra Rietz beschließt undercover zu ermitteln und stößt auf eine heiße Spur ...
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© SAT.1