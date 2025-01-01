K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 56: Tödlicher Ausritt
22 Min.Ab 12
Die Kommissare vom K11 sind mitten in den Ermittlungen im Fall einer Vergewaltigung im Tauberger Forst, als sie ein herrenloses Pferd entdecken. Von der Reiterin fehlt jede Spur. Auch auf dem nahegelegenen Reiterhof ist die junge Frau nicht zu finden. Mit einer groß angelegten Suchaktion durchkämmt die Kripo das Waldstück und findet die Reiterin.
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12Desorientierung
Copyrights:© SAT.1