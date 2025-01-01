Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

SAT.1Staffel 10Folge 57
23 Min.Ab 12

Die 38-jährige Gynäkologin Maria K. wird niedergeschlagen. Sie überlebt den Angriff nur knapp. Ihr Ehemann erklärt, dass seine Frau schon oft bedroht wurde. Die Kommissare vom K11 ermitteln und sind erstaunt, als sie erfahren, dass die Ärztin selbst sich aufs Töten spezialisiert hat ...

