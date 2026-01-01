K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 58: Tödlicher Chat
22 Min.Ab 12
Schock für Kommissar Ritter: Während er im Internet mit einer Chatbekanntschaft flirtet, wird die junge Frau vor laufender Webcam brutal niedergestochen. Fieberhaft versuchen seine Kollegen und er herauszufinden, wo sie wohnt. Können sie die junge Frau rechtzeitig finden?
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Sat.1