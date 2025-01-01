K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 59: Ladies Night
22 Min.Ab 12
Beate S. wird nachts in ihrer Villa überfallen und erschossen, die Spurenlage ist dürftig. Die Kommissare vom K11 versuchen, den Tatabend zu rekonstruieren und stoßen dabei auf eine private "Botox-Party". Gibt es einen Zusammenhang zwischen dem eiskalten Mord und dem Jugendwahn der Toten?
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© SAT.1