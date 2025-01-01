Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

SAT.1Staffel 10Folge 59
Folge 59: Ladies Night

22 Min.Ab 12

Beate S. wird nachts in ihrer Villa überfallen und erschossen, die Spurenlage ist dürftig. Die Kommissare vom K11 versuchen, den Tatabend zu rekonstruieren und stoßen dabei auf eine private "Botox-Party". Gibt es einen Zusammenhang zwischen dem eiskalten Mord und dem Jugendwahn der Toten?

