K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 64: Die Tote im Sarg
22 Min.Ab 12
Ein Bestattungsunternehmer findet am Morgen eine ihm völlig unbekannte Leiche. Nur mit Dessous bekleidet liegt die junge Frau in einem der Särge. Wurde sie Opfer eines kranken Sexspiels? Auf einer Website für Sex-Dates kommen die Kommissare auf eine heiße Spur. Um den Täter zu stellen, lässt sich Kommissarin Rietz auf ein riskantes Date ein ...
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© SAT.1