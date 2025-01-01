K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 65: Romeo und Julia
23 Min.Ab 12
Ein verzweifeltes Elternpaar meldet seine Tochter als vermisst. Sie beschreiben das Mädchen als still, fleißig und gläubig. Dann der Schock: Julia wird tot gefunden - vollgepumpt mit Drogen; offensichtlich hatte sie vor ihrem Tod auch Sex. Wurde sie missbraucht oder war sie vielleicht doch nicht die brave Tochter, für die sie ihre Eltern hielten?
Weitere Folgen in Staffel 10
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© SAT.1