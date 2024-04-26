Der sexgierige VerkäuferJetzt kostenlos streamen
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 84: Der sexgierige Verkäufer
24 Min.Folge vom 26.04.2024Ab 12
Der Abteilungsleiter eines Kaufhauses zwingt seine weiblichen Angestellten zum Sex. Weil keine von ihnen den Mut hat, gegen ihren Peiniger auszusagen, ermittelt Kommissarin Rietz undercover. Doch bevor sie den perversen Vorgesetzten überführen kann, wird seine Leiche gefunden. Hat sich eines der Missbrauchsopfer grausam gerächt?
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© SAT.1