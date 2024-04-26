Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Der sexgierige Verkäufer

SAT.1Staffel 10Folge 84vom 26.04.2024
Der sexgierige Verkäufer

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 84: Der sexgierige Verkäufer

24 Min.Folge vom 26.04.2024Ab 12

Der Abteilungsleiter eines Kaufhauses zwingt seine weiblichen Angestellten zum Sex. Weil keine von ihnen den Mut hat, gegen ihren Peiniger auszusagen, ermittelt Kommissarin Rietz undercover. Doch bevor sie den perversen Vorgesetzten überführen kann, wird seine Leiche gefunden. Hat sich eines der Missbrauchsopfer grausam gerächt?

