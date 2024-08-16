Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Tödlicher Notruf

SAT.1Staffel 10Folge 89vom 16.08.2024
Tödlicher Notruf

Folge 89: Tödlicher Notruf

24 Min.Folge vom 16.08.2024Ab 12

Eine Mitarbeiterin der Polizeinotrufzentrale wird ermordet. Es stellt sich heraus, dass das Opfer heimlich privaten Kontakt zu einem seiner Anrufer hatte: Einem Mann, der verdächtigt wird seine Frau und Tochter umgebracht zu haben. Hat sich die junge Polizistin auf einen Psychokiller eingelassen?

