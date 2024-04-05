Mörderische NachbarschaftJetzt kostenlos streamen
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 90: Mörderische Nachbarschaft
23 Min.Folge vom 05.04.2024Ab 12
Ein Sturz vom Balkon eines Hochhauses endet für einen jungen Mann tödlich. Seine Identität ist unbekannt. Die Ermittlungen der Kommissare vom K11 führen zu einem alten Fall. Der junge Mann scheint vor Jahren in einen Banküberfall verwickelt gewesen zu sein. Die Beute von damals ist bis heute nicht aufgetaucht.
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© SAT.1