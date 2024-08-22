Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 10Folge 93vom 22.08.2024
Folge 93: Schikaniert

22 Min.Folge vom 22.08.2024Ab 12

Erik F. wird am helllichten Tag auf offener Straße brutal zusammengeschlagen. Die drei maskierten Angreifer können unerkannt fliehen. Einen Tag später wiederholt sich die Tat bei einer Joggerin im Stadtpark. Die Kommissare vom K11 stehen vor einem Rätsel, denn die Opfer werden wahllos ausgesucht. Es beginnt ein Katz-und-Maus-Spiel.

