K 11 - Kommissare im Einsatz

Staffel 10Folge 95vom 18.08.2024
Folge 95: Falsche Natter

Ein erfolgreicher Forscher rast auf freier Strecke mit vollem Tempo gegen einen Baum. Er ist sofort tot. Selbstmord? Als Kommissar Ritter den Unfallwagen durchsucht, ist die Überraschung groß: Im Auto befindet sich eine Schlange! Ist sie in Wirklichkeit die Ursache für den Unfall? Und wie gelangte sie in das Auto des Forschers?

