Rache an Rietz

SAT.1Staffel 10Folge 98vom 04.09.2024
Folge 98: Rache an Rietz

34 Min.Folge vom 04.09.2024Ab 12

Ein rätselhafter Überfall auf einen Geldtransporter: Spuren gibt es mehr als genug, doch alle führen zu Männern mit wasserdichten Alibis. Die Tatverdächtigen haben eine weitere Gemeinsamkeit: Alle sind vorbestraft und wurden von Kommissarin Rietz überführt. Der Fall wird persönlich. Jemand dringt in ihre Wohnung ein und hinterlässt eine weitere Spur ...

SAT.1
