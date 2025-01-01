K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 101: Rasend vor Wut
23 Min.Ab 12
Eine junge Frau wird angefahren auf einem Parkplatz gefunden. Was zunächst wie ein tragischer Unfall aussieht, entpuppt sich schnell als eiskalt geplanter Mordversuch. Eine Affäre mit dem Chef, Erbstreitigkeiten mit der Schwester - das Opfer war kein Unschuldslamm. Die Kommissare haben es mit einer Vielzahl potenzieller Täter zu tun. Aber wer würde dafür tatsächlich töten?
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© SAT.1