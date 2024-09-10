Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Tödlicher Transport

SAT.1Staffel 11Folge 108vom 10.09.2024
Tödlicher Transport

Tödlicher TransportJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 108: Tödlicher Transport

23 Min.Folge vom 10.09.2024Ab 12

Ein junger Mann bricht auf offener Straße ohne ersichtlichen Grund tot zusammen. Einen Tag später wird seine Leiche aus der Pathologie gestohlen. Und es kommt noch schlimmer - Kommissarin Alexandra Rietz wird entführt! Um das Leben seiner Kollegin zu retten begibt sich Gerrit Grass selbst in Gefahr...

Weitere Folgen in Staffel 11

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 12 Staffeln und Folgen