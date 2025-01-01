Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

SAT.1Staffel 11Folge 109
Folge 109: Die Jagd

21 Min.Ab 12

Eine junge Frau wird mit mehreren Messerstichen am Waldrand aufgefunden. Die geschockte Studentin kann sich nur bruchstückhaft an die letzten Tage erinnern. Sie war mit drei Freunden im Wald campen. Doch von den Jugendlichen fehlt jede Spur. Für die Kommissare vom K11 beginnt eine Suche des Grauens.

SAT.1
