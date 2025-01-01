Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Amnesie im Gepäck

SAT.1Staffel 11Folge 111
Folge 111: Amnesie im Gepäck

23 Min.Ab 12

Eine junge Frau wird nach einem Klassentreffen entführt. Trotz wochenlanger Ermittlungen gelingt es den Kommissaren vom K11 nicht, die Frau zu finden. Erst fast zwei Monate später taucht das Opfer verwirrt und unter Drogeneinfluss plötzlich wieder auf. Als kurz darauf ihr vermeintlicher Entführer tot aufgefunden wird, fragen sich die Ermittler, wer hier tatsächlich ein Martyrium hinter sich hat ...

SAT.1
