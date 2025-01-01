K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 111: Amnesie im Gepäck
23 Min.Ab 12
Eine junge Frau wird nach einem Klassentreffen entführt. Trotz wochenlanger Ermittlungen gelingt es den Kommissaren vom K11 nicht, die Frau zu finden. Erst fast zwei Monate später taucht das Opfer verwirrt und unter Drogeneinfluss plötzlich wieder auf. Als kurz darauf ihr vermeintlicher Entführer tot aufgefunden wird, fragen sich die Ermittler, wer hier tatsächlich ein Martyrium hinter sich hat ...
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© SAT.1