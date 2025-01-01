Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Mörderisches Jubiläum (1)

SAT.1Staffel 11Folge 122
Mörderisches Jubiläum (1)

Folge 122: Mörderisches Jubiläum (1)

22 Min.Ab 12

Zehn Jahre K 11! Die große Jubiläumsfeier von Kommissar Naseband und seinen Kollegen wird durch einen Großeinsatz unterbrochen. Ein Geldtransporter wurde ausgeraubt. Die Beute: eine halbe Million Euro! Die Jagd nach den Schwerverbrechern beginnt, doch als es hart auf hart kommt, muss einer der Kommissare ein sehr persönliches Opfer bringen.

SAT.1
