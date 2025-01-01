K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 122: Mörderisches Jubiläum (1)
22 Min.Ab 12
Zehn Jahre K 11! Die große Jubiläumsfeier von Kommissar Naseband und seinen Kollegen wird durch einen Großeinsatz unterbrochen. Ein Geldtransporter wurde ausgeraubt. Die Beute: eine halbe Million Euro! Die Jagd nach den Schwerverbrechern beginnt, doch als es hart auf hart kommt, muss einer der Kommissare ein sehr persönliches Opfer bringen.
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
12Gewalt
