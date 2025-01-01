K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 131: Wer ist der Schönste
23 Min.Ab 12
Schockierendes Karriere-Aus für Model Raffael G. Kurz nach Unterzeichnung eines lukrativen Vertrags wird der 34-Jährige durch einen Säureangriff völlig entstellt. Schnell fällt der Verdacht auf einen Model-Kollegen, der auch im Rennen um genau diesen Job war. Doch noch während seiner Vernehmung gibt es einen weiteren Anschlag auf Raffael G.
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
12Gewalt
Copyrights:© SAT.1