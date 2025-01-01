Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Im selben Boot

SAT.1Staffel 11Folge 135
Im selben Boot

Folge 135: Im selben Boot

23 Min.Ab 12

Die 23-jährige Sportschützin Anja E. will sich bei einem Bootsausflug von ihrem cholerischen Freund trennen. Kurze Zeit später meldet die Mitbewohnerin sie als vermisst. Die Kommissare vom K11 finden im Boot die Leiche des Freundes, von Anja E. dagegen fehlt weiter jede Spur. Was ist auf dem See passiert?

