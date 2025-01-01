K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 135: Im selben Boot
23 Min.Ab 12
Die 23-jährige Sportschützin Anja E. will sich bei einem Bootsausflug von ihrem cholerischen Freund trennen. Kurze Zeit später meldet die Mitbewohnerin sie als vermisst. Die Kommissare vom K11 finden im Boot die Leiche des Freundes, von Anja E. dagegen fehlt weiter jede Spur. Was ist auf dem See passiert?
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Copyrights:© SAT.1