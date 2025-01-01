K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 139: Eine Million für ein Leben
23 Min.Ab 12
Es soll ein gemütlicher Sonntagnachmittag mit der Familie werden - bis der 24-jährige Sohn plötzlich vor den Augen seiner Eltern gekidnappt wird. Die geplante Geldübergabe wird zum Fiasko. Mit einem Alleingang setzt der Vater das Leben seines Sohnes aufs Spiel und gerät damit selbst in den Mittelpunkt der Ermittlungen.
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© SAT.1