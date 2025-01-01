Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Eine Million für ein Leben

SAT.1Staffel 11Folge 139
Eine Million für ein Leben

Eine Million für ein LebenJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 139: Eine Million für ein Leben

23 Min.Ab 12

Es soll ein gemütlicher Sonntagnachmittag mit der Familie werden - bis der 24-jährige Sohn plötzlich vor den Augen seiner Eltern gekidnappt wird. Die geplante Geldübergabe wird zum Fiasko. Mit einem Alleingang setzt der Vater das Leben seines Sohnes aufs Spiel und gerät damit selbst in den Mittelpunkt der Ermittlungen.

Weitere Folgen in Staffel 11

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 12 Staffeln und Folgen