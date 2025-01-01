Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

SAT.1Staffel 11Folge 39
Folge 39: Dancing Queen

23 Min.Ab 12

Geburtstags-Strip für Kommissar Naseband. Doch nach der Showeinlage verschwindet mit der leichtbekleideten Dame auch Nasebands Geldbörse samt Dienstausweis. Und wer hat die Stripperin überhaupt bestellt? Nach Tagen können die Kommissare die Frau ermitteln. Und die kann ihren Auftraggeber gut beschreiben: Ein alter Bekannter, der jetzt mit Nasebands Dienstausweis sein Unwesen treibt.

