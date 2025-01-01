Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Traue niemals einem Fremden

SAT.1Staffel 11Folge 44
Traue niemals einem Fremden

Traue niemals einem FremdenJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 44: Traue niemals einem Fremden

23 Min.Ab 12

Eine Rentnerin meldet einen Exhibitionisten. Als die Kommissare vom K 11 den Park nach dem Verdächtigen absuchen, finden sie einen splitterfasernackten Mann. Er wurde betäubt, ausgeraubt und ist ohne jede Erinnerung im Park aufgewacht. In der Nähe wird eine zweiter nackter Mann gefunden: tot. Was ist den Männern passiert?

Weitere Folgen in Staffel 11

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 12 Staffeln und Folgen