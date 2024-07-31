Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Der Lkw-Mörder

SAT.1Staffel 11Folge 70vom 31.07.2024
Der Lkw-Mörder

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 70: Der Lkw-Mörder

23 Min.Folge vom 31.07.2024Ab 12

Der Lkw-Fahrer Sven R. wird tot im Laderaum seines Lastwagens gefunden. Die Kommissare recherchieren am Arbeitsplatz des Toten, einem Lebensmittelgroßhandel, und stoßen auf einen Skandal: In der Firma wird mit Gammelfleisch gehandelt. Und der tote Lkw-Fahrer war kurz davor alles auffliegen zu lassen.

