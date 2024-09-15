Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Explosive Briefe

SAT.1Staffel 11Folge 79vom 15.09.2024
Explosive Briefe

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 79: Explosive Briefe

23 Min.Folge vom 15.09.2024Ab 12

Ein Sprengsatz geht in einem Versandhandel hoch und verletzt eine Mitarbeiterin schwer. Die 28-Jährige Bürokraft verliert bei dem Anschlag fast ihre Hand. Die Kommissare ermitteln, dass der Versandhandel von einer ehemaligen Stammkundin massiv bedroht wurde. Noch während die Kommissare dem Hinweis nachgehen, geht eine weitere Briefbombe hoch. Und dieses Mal gibt es einen Toten ...

