K 11 - Kommissare im Einsatz

SAT.1Staffel 11Folge 98
Folge 98: Ab in den Urlaub

22 Min.Ab 12

Es sollte ein entspannter Urlaub werden, um über den Ex-Freund hinwegzukommen. Doch die 24-jährige Simone K. kommt nie an ihrem Urlaubsort an. Ihre Leiche wird Tage später gefunden. Die junge Frau wurde gefangen gehalten und vergewaltigt. Ein Urlaubstrip in die Hölle. Als plötzlich eine zweite Frau auf die gleiche Weise verschwindet, kämpfen die Kommissare gegen die Zeit. Können sie die Vermisste noch lebend finden?

