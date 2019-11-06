K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 112: Mord in der Frauen-WG
23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Eine junge Frau wird vergewaltigt und erdrosselt in ihrem WG-Zimmer aufgefunden. Alle Indizien sprechen für den "Balkonmörder" - er hat vor Jahren mehrere Frauen brutal vergewaltigt und umgebracht. Schnell stellt sich heraus, dass es sich bei diesem Mord um einen Trittberettfahrer handelt. Die Kommissare ermitteln im Umfeld der Frauen-WG. Das Opfer war als sexsüchtiges Luder berüchtigt, selbst vor den Männern ihrer Freundinnen hat sie nicht Halt gemacht... Rechte: Sat.1
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1