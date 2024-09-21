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K 11 - Kommissare im Einsatz

Tödlicher Treuetest

SAT.1Staffel 2Folge 203vom 21.09.2024
Tödlicher Treuetest

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K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 203: Tödlicher Treuetest

23 Min.Folge vom 21.09.2024Ab 12

Nachdem ein treu sorgender Familienvater bestialisch hingerichtet wurde, fällt ein erster Verdacht auf seine Ehefrau. Über eine Treuetest-Agentur hat sie herausgefunden, dass der Tote sie betrogen hat.

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