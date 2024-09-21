K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 209: Tödlicher Einsatz
23 Min.Folge vom 21.09.2024Ab 12
Ein verheirateter Händler für Kirchenbedarf wird mit Sexfotos erpresst. Er schlägt die Prostituierte nieder, von der er glaubt, dass sie ihn ruinieren will. Diese bestreitet jedoch, der Erpresser zu sein.
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K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1, Season 1-11: SAT.1 & © Season 3-7, Season 10: Sat.1