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K 11 - Kommissare im Einsatz

Tödlicher Babykrieg

SAT.1Staffel 2Folge 224vom 21.09.2024
Tödlicher Babykrieg

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K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 224: Tödlicher Babykrieg

23 Min.Folge vom 21.09.2024Ab 16

Ein Ehemann ist außer sich, weil seine Frau ein schwarzes Kind zur Welt bringt. Für ihn gibt es nur eine Erklärung: Sie ist mit ihrem schwarzen Ex-Liebhaber fremdgegangen. Sein Hass wird so groß, dass er seine Frau beschimpft und bedroht.

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