Tödlicher BabyschwindelJetzt kostenlos streamen
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 231: Tödlicher Babyschwindel
23 Min.Folge vom 21.09.2024Ab 12
In einem Waldstück wird eine erhängte Frau gefunden - allem Anschein nach war sie schwanger, die Spuren weisen darauf hin, dass es sich um Mord handelt. Die Kommissare ermitteln im Umfeld und finden in einem Versteck 100000 Euro.
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K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1, Season 1-11: SAT.1 & © Season 3-7, Season 10: Sat.1