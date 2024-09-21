K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 238: Tödliche Sexgier
23 Min.Folge vom 21.09.2024Ab 16
Ein Stripper wird in einem Nachtclub erstochen. Ein heimlich gefilmtes Video beweist: Er verführte etliche Nachtclubbesucherinnen in seiner Garderobe. Auch die Verlobte seines Chefs gehörte zu seinen zahllosen Affären.
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K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1, Season 1-11: SAT.1 & © Season 5-7, Season 10: Sat.1