K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 245: Tödliches Märchen
23 Min.Folge vom 21.09.2024Ab 12
Eine Frau wurde umgebracht und in einen Fluss geworfen - die Leiche ist vollkommen entstellt und vorerst nicht zu identifizieren. Als die Kommissare die Gesichtsrekonstruktion sehen, sind sie verblüfft.
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K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1, Season 1-11: SAT.1 & © Season 5-7, Season 10: Sat.1