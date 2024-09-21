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K 11 - Kommissare im Einsatz

Tödliche Sexlüge

SAT.1Staffel 2Folge 246vom 21.09.2024
Tödliche Sexlüge

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K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 246: Tödliche Sexlüge

23 Min.Folge vom 21.09.2024Ab 16

Die reiche Chefin eines Escort-Services wird tot in ihrem Bett gefunden. Zunächst deutet alles auf Selbstmord hin, doch die Obduktion ergibt, dass die Frau mit einem Beruhigungsmittel vergiftet wurde.

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