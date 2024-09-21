K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 246: Tödliche Sexlüge
23 Min.Folge vom 21.09.2024Ab 16
Die reiche Chefin eines Escort-Services wird tot in ihrem Bett gefunden. Zunächst deutet alles auf Selbstmord hin, doch die Obduktion ergibt, dass die Frau mit einem Beruhigungsmittel vergiftet wurde.
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K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1, Season 1-11: SAT.1 & © Season 5-7, Season 10: Sat.1