Tödlicher FamilienkriegJetzt kostenlos streamen
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 249: Tödlicher Familienkrieg
23 Min.Folge vom 21.09.2024Ab 12
Eine Frau liegt vergiftet in ihrem Schuhgeschäft, die Registrierkasse ist geplündert. Familie und Bekannte sind erschüttert, aber die Trauer erweist sich als reine Heuchelei: Der Ehemann hat eine Affäre und wollte für seine Geliebte frei sein.
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K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1, Season 1-11: SAT.1 & © Season 3-7, Season 10: Sat.1