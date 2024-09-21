Tödliche WohnungssucheJetzt kostenlos streamen
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 250: Tödliche Wohnungssuche
23 Min.Folge vom 21.09.2024Ab 12
Eine Frau wird erschlagen in einem Rohbau gefunden - sie galt als geldgeiler Sexvamp. Ihre Schwester glaubt, dass der Ehemann hinter der Tat steckt, weil er ihr Reichtum vorgegaukelt und so ihre Liebe erschlichen hat.
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K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1, Season 1-11: SAT.1 & © Season 3-7, Season 10: Sat.1