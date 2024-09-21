Tödlicher KinderwunschJetzt kostenlos streamen
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 259: Tödlicher Kinderwunsch
23 Min.Folge vom 21.09.2024Ab 12
Eine junge Frau wird ermordet. Sie war unfruchtbar, wollte aber unbedingt ein Baby. Die Schwester der Toten ist davon überzeugt, dass der Ehemann hinter dem Mord steckt.
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K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1, Season 1-11: SAT.1 & © Season 5-7, Season 10: Sat.1