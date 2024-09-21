K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 269: Tödliche Untreue
23 Min.Folge vom 21.09.2024Ab 12
Eine verheiratete Frau kommt bei einem Brand ums Leben. Die erste Spur am Tatort: vier benutzte Kondome - nicht vom Ehemann: Die Tote pflegte den Umgang mit Callboys.
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K 11 - Kommissare im Einsatz
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Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1, Season 1-11: SAT.1 & © Season 5-7, Season 10: Sat.1