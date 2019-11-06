Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Tödliche Liebesnacht

SAT.1Staffel 2Folge 39vom 06.11.2019
Tödliche Liebesnacht

Tödliche LiebesnachtJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 39: Tödliche Liebesnacht

22 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Eine 18-jährige Schülerin reißt von zu Hause aus, weil ihr Vater sie zu einer Heirat zwingen wollte. Am nächsten Morgen liegt das Mädchen erwürgt in einem Ruderboot am See - neben sich Rosenblätter und eine Kuscheldecke, alles sieht nach einer geplanten, romantischen Liebesnacht aus. Ein Bild im Geldbeutel der Toten bringt die Kommissare auf die Spur eines heimlichen Geliebten, der kurz vor der Tat Sex mit dem Mädchen hatte... Rechte: Sat.1

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 12 Staffeln und Folgen