K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 46: Tödliche Sexlüge
22 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Die reiche Chefin eines Escort-Services wird tot in ihrem Bett gefunden. Zunächst deutet alles auf Selbstmord hin, doch die Obduktion ergibt, dass die Frau mit einem Beruhigungsmittel vergiftet wurde. Kurz vor ihrem Tod hatte sie ein hoch verschuldetes Pferdegestüt aufgekauft. Die adlige Besitzerin des Gestütes behauptet, dass sie und die Tote eng befreundet waren. Doch dann finden die Kommissare heraus, dass der Ehemann der Adligen der ermordeten Escort-Chefin sexuell hörig war. Rechte: Sat.1
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
