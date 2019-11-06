Die Sexgierige TaucherinJetzt kostenlos streamen
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 51: Die Sexgierige Taucherin
23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Im Spind einer Tauchschule wird die Leiche eines Mannes gefunden. Nur drei Personen hatten Zugang dazu: der Hausmeister der Tauchschule, der sich als alkoholsüchtiger Ex-Sträfling entpuppt, die Ehefrau des Toten, die als sexhungrige Tauchlehrerin bekannt ist, und der hoch verschuldete Besitzer der Tauchschule. Jeder der drei Verdächtigen beteuert seine Unschuld. Doch dann taucht ein geheimes Überwachungsvideo auf, und die Kommissare werden Augenzeugen eines Mordes... Rechte: Sat.1
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1