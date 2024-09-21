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K 11 - Kommissare im Einsatz

Die geschändete Schülerin

SAT.1Staffel 2Folge 60vom 21.09.2024
Die geschändete Schülerin

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K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 60: Die geschändete Schülerin

23 Min.Folge vom 21.09.2024Ab 12

Eine junge Schülerin wird von mehreren Männern vergewaltigt und fällt ins Koma. Der Vater des Mädchens beschuldigt seine Schwägerin, die als Prostituierte im Rotlichtmilieu arbeitet und zudem zur Tatzeit mit ihrer Nichte verabredet war.

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