Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Sexskandal im Nonnenheim

SAT.1Staffel 2Folge 72vom 06.11.2019
Sexskandal im Nonnenheim

Sexskandal im NonnenheimJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 72: Sexskandal im Nonnenheim

23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

In einer Klosterschule geschieht ein Mord: Ein Mädchen, das unter Drogeneinfluss steht, wird brutal erschlagen. Bei der Durchsuchung der Schule finden die Kommissare nicht nur weitere Rauschgifte, sondern auch Hinweise auf exzessive Sexpartys. Eine der Schülerinnen gerät unter Verdacht, die Drogen eingeschleust zu haben und so mitschuldig am Tod des Mädchens zu sein. Scheinbar wäscht in der Klosterschule niemand seine Hände in Unschuld ... Rechte: Sat.1

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 12 Staffeln und Folgen