K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 72: Sexskandal im Nonnenheim
23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
In einer Klosterschule geschieht ein Mord: Ein Mädchen, das unter Drogeneinfluss steht, wird brutal erschlagen. Bei der Durchsuchung der Schule finden die Kommissare nicht nur weitere Rauschgifte, sondern auch Hinweise auf exzessive Sexpartys. Eine der Schülerinnen gerät unter Verdacht, die Drogen eingeschleust zu haben und so mitschuldig am Tod des Mädchens zu sein. Scheinbar wäscht in der Klosterschule niemand seine Hände in Unschuld ... Rechte: Sat.1
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1