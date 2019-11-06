Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Die schwarze Witwe

SAT.1 GOLDStaffel 3Folge 45vom 06.11.2019
Die schwarze Witwe

Folge 45: Die schwarze Witwe

23 Min.Folge vom 06.11.2019

In einer Bar bricht vor den Augen der Kommissare ein Mann tot zusammen - er hat eine Überdosis Drogen genommen. Die erste Spur führt in das Labor einer Universität, wo die Drogen angeblich hergestellt werden. Einen Tag nach dem Todesfall in der Bar wird die Professorin des Labors erschossen aufgefunden. Steckte sie hinter dem tödlichen Drogenhandel? Rechte: Sat.1

