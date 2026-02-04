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K 11 - Kommissare im Einsatz

Die sündige Schwester

SAT.1Staffel 3Folge 70vom 04.02.2026
Die sündige Schwester

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K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 70: Die sündige Schwester

23 Min.Folge vom 04.02.2026Ab 12

Rasante Verfolgungen und Festnahmen, Razzien und Tatortbesichtigungen, Vernehmungen von Zeugen und intensive Verhöre von Verdächtigen - zur Arbeit der Polizei gehören aber auch: Aktenstudium, Telefonate, Besprechungen. Die Ermittler-Doku zeigt realitätsnah den Alltag der Kriminalpolizisten Alexandra Rietz, Michael Naseband, Robert Ritter und Gerrit Grass.

Weitere Folgen in Staffel 3

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