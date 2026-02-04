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K 11 - Kommissare im Einsatz

Wettlauf mit dem Tod

SAT.1Staffel 4Folge 100vom 04.02.2026
Wettlauf mit dem Tod

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K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 100: Wettlauf mit dem Tod

22 Min.Folge vom 04.02.2026Ab 12

Ein skrupelloser Bombenleger versetzt eine ganze Stadt in Angst und Schrecken. Er verschickt Bombendrohungen in Rätselform an die Kommissare vom K11 und droht, unschuldige Menschen in die Luft zu sprengen. Die Ermittler setzen alles daran, die Rätsel zu lösen und die Bombe rechtzeitig zu entschärfen. Für die Kommissare beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit ...

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